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İzmir depreminde 90 saat sonra mucize arayışı! A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı

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Giriş: 03.11.2020 10:02
Güncelleme:03.11.2020 10:02
Son dakika haberi... İzmir'de depremden en fazla hasar alan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda 90 saat sonra bir bebeğe ulaşıldı. Enkaz altına termal battaniye ve serum gönderildi. A Haber spikeri Cancın Helvacı o anları gözyaşlarıyla anlattı.

Son dakika haberi... İzmir'de depremden en fazla hasar alan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda 90 saat sonra bir bebeğe ulaşıldı. Enkaz altına termal battaniye ve serum gönderildi. A Haber spikeri Cancın Helvacı o anları gözyaşlarıyla anlattı.

Tunç Soyer, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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