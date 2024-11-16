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İzmir Çeşme'de sağanak yağış! Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

İzmir Çeşme'de sağanak yağış! Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.11.2024 18:44
İzmir’de, dün başlayan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, kentin birçok ilçesinde etkili olmuştu. Sokakların, yolların göle döndüğü, trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, bugün de aralıklarla yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Çeşme’de ise sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. A Haber muhabiri Tayfun Er ilçede hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın en çok Çeşme'yi etkilediğini açıkladı.
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