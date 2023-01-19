İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şaşırtan ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan heykellerin sayılması için ihale yaptı. "Heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmeti" adıyla ihaleye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 171 bin 558 liralık teklifi kabul ettiği öğrenildi.

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