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İzmir Bergama'daki yangına müdahaleye giden ekip kaza yaptı: 2 yaralı

İzmir Bergama'daki yangına müdahaleye giden ekip kaza yaptı: 2 yaralı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 18.07.2024 15:31
İzmir Bergama'daki yangına müdahale eden ekibi taşıyan pikap devrildi. Kazada Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli 2 personel yaralandı. Vücudunda kırıklar olan iki kişi, hastanede tedavi altına alındı.
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