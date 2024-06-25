İzmir Belediyesi’nde memur eylemi! CHP Genel Merkezi sendikacılarla görüşmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 6 bin 200 memur, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca eylem başlattı. CHP Genel Merkezi de sendikacıların görüşme talebini reddetti. İşte o görüntüler…

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