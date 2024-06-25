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İzmir Belediyesi’nde memur eylemi! CHP Genel Merkezi sendikacılarla görüşmedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 18:59
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 6 bin 200 memur, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca eylem başlattı. CHP Genel Merkezi de sendikacıların görüşme talebini reddetti. İşte o görüntüler…
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CHP Genel Merkezi sendikacılarla görüşmedi!
CHP Genel Merkezi sendikacılarla görüşmedi!
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