İzmir Bayraklı'da korkunç olay! Kucağında bebeğiyle bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Meryem Çıtırkır, kucağında 18 aylık bebeği olduğu halde evin önünde tartıştığı kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçaklanan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sokak ortasında bebek arabasında kalan bebek yakınları tarafından alınarak evlerine götürüldü.