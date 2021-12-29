29 Aralık 2021, Çarşamba
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İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede zorlu mesai | İşte dünyanın en zor ve en ilginç meslekleri...
Son dakika haberi... Dünyada çeşitli meslekler var ki hem çalışması hem de izlemesi yürek istiyor. O mesleklerden birini de Bursa Uludağ'da zorlu koşullarda çalışan personeller icra ediyor. O anları A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.