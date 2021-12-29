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Videolar Yaşam Videoları İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede zorlu mesai | İşte dünyanın en zor ve en ilginç meslekleri...

İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede zorlu mesai | İşte dünyanın en zor ve en ilginç meslekleri...

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Giriş: 29.12.2021 11:18
Son dakika haberi... Dünyada çeşitli meslekler var ki hem çalışması hem de izlemesi yürek istiyor. O mesleklerden birini de Bursa Uludağ'da zorlu koşullarda çalışan personeller icra ediyor. O anları A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.
İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede... İZLEMESİ BİLE CESARET İSTİYOR! ZİRVEDE...
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İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede...
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