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İzlanda’da yanardağ patladı! 4 bin kişi tahliye edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 09:04
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı. Şiddetli patlamanın ardından bölgede yaşayan 4 bin kişi tahliye edildi. Peş peşe yaşanan patlamaların oluşturduğu volkanik çatlak havadan böyle görüntülendi.
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