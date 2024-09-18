İyilik Yolu Yemen’e ulaştı! Çorak topraklara umut oldular

Yemen'de binlerce mülteci aile yokluğun ortasında kurdukları çadırlarında yaşam savaşı veriyor. Onların yaralarını bir nebze sarabilmek için İyilik Yolu Derneği harekete geçti. Temiz su taşıyan 47 tanker bölgeye ulaştırıldı

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