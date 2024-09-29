29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
'İyilik Gemisi' Somali yolunda

'İyilik Gemisi' Somali yolunda

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2024 18:13
AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yaklaşık 3 ton yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Gemisi', Mersin Limanı'ndan Somali'ye uğurlandı.
İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!
İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!
Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da!
Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da!
İzmir Körfezi’nde binlerce ölü balık görüldü
İzmir Körfezi'nde binlerce ölü balık görüldü
Sabiha Fazile İbrahim son yolculuğuna uğurlandı
Sabiha Fazile İbrahim son yolculuğuna uğurlandı
Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki
Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki
Evlilik Okulu’nda 462 çift daha sertifikasını aldı
Evlilik Okulu'nda 462 çift daha sertifikasını aldı
Kırmızı ışık ihlali feci kazayı beraberinde getirdi
Kırmızı ışık ihlali feci kazayı beraberinde getirdi
Bayburt’ta silajlık mısır hasadı başladı
Bayburt'ta silajlık mısır hasadı başladı
’İyilik Gemisi’ Somali yolunda
'İyilik Gemisi' Somali yolunda
Trafik kazasında vefat eden teğmen toprağa verildi
Trafik kazasında vefat eden teğmen toprağa verildi
1 yaşındaki çocuğa ölümüne neden olan şüpheli yakalandı
1 yaşındaki çocuğa ölümüne neden olan şüpheli yakalandı
Tekirdağ’da aranan 174 şahıs yakalandı
Tekirdağ'da aranan 174 şahıs yakalandı
Daha Fazla Video Göster