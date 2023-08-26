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İYİ Parti'de kritik gün! Meral Akşener'in gündeminde ne var? Bahçeli'nin çağrısına ne yanıt verecek?

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Giriş: 26.08.2023 11:27
İYİ Parti lideri Meral Akşener, mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından 8'li koalisyona kazan kaldırdı. CHP ile köprüleri yıkan Akşener'in yerel seçimlere ittifaksız girmek istediği iddiası ortaya atıldı. İYİ Partililer ise her fırsatta 26 Ağustos'u işaret ederek "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç" vurgusu yaptı. Herkes, Akşener'in bugün Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmaya odaklandı.
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