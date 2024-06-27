İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa etti: Bir arpa boyu yol alamayıp içimize kapandık

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın yaptığı açıklamada yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini duyururken, partide artık fikirlerine ihtiyaç duyulmadığının altını çizdi. Aydın istifasına ilişkin yayınladığı metinde "Kitlelere açılacakken içimize kapandık. Bir arpa boyu yol alamadık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...