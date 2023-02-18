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“İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2023 16:51
Diyarbakır’da bir hastanede Adıyamanlı bir depremzede müzik öğretmeni ile Adelet Bakanı Bekir Bozdağ ile diyaloğu duygulandırdı.
“İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”
“İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”
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