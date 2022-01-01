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İyi ki Varsın Eren | Hainleri görünce korkmadı, kaçmadı! Eren selam götür Onbeşlilere

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Giriş: 01.01.2022 15:08
Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'nın kalleş pususunda şehit oldu. Çevresindekilere yaptığı yardımlarla tanınıyordu bu genç kahraman. Vatanına ve milletine bağlı olan Karadeniz'in yiğit genci Onbeşli Eren'in hikayesi geliyor ekranlara...
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