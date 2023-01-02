İyi ki varsın Eren!

Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu, o gün gösterdiği kahramanlık hiç unutulmadı. 1 Ocak Eren'in doğum günüydü yaşasaydı 21 yaşına girmiş olacaktı. İşte Eren'in hikayesi...

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