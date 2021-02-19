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İyi ki doğdun 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir! Ben babamın en hüzünlü yanıyım ben babamın aslan kahramanıyım!

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Giriş: 19.02.2021 23:47
Güncelleme:20.02.2021 00:02
Aziz Türk milletinin vatansever evlatları her zaman olduğu gibi bir kez daha demokrasiye, ülkesine bağımsızlığına bağlı olduğunu 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya ispat etti. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olan Ömer Halisdemir, Komutanlığı ele geçirmek için gelen Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki askerleri ilk karşılayan isimler arasındaydı. Komutanı Zekai Aksakallı'nın emri ile kurşunu sıkan kahraman asker Ömer Halisdemir, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurdu. Yanındaki hainlerin açtığı ateş sonrası şehit düşen kahraman asker Ömer Halisdemir o gecenin kahraman isimleri arasında yerini aldı. Doğum gününde 20 Şubat 2021 tarihinde Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'i saygıyla anıyoruz...
İyi ki doğdun 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir! Ben babamın en hüzünlü yanıyım ben babamın aslan kahramanıyım!
İyi ki doğdun 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir! Ben babamın en hüzünlü yanıyım ben babamın aslan kahramanıyım!
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