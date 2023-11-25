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İTÜ rektörlük binasında yangın

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Giriş: 25.11.2023 18:10
Yangın, saat 15.00 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, rektörlük binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle kampüs duman altında kaldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.
İTÜ rektörlük binasında yangın
İTÜ rektörlük binasında yangın
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