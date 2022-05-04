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İtfaiyeci duası ve bayramlaşma! Bayramı çalışarak geçirenler

A Haber
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Giriş: 04.05.2022 09:40
Bayramda çalışmak zorunda olan meslek gruplarından biri de itfaiyeciler. Onlar her an tetikte ve gelecek bir ihbarla hayat kurtarmaya koşuyorlar. Bayramda da alevlere müdahale eden itfaiyecilerin neler yaşadıklarını A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu anlattı.
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