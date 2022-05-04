04 Mayıs 2022, Çarşamba
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İtfaiyeci duası ve bayramlaşma! Bayramı çalışarak geçirenler
Bayramda çalışmak zorunda olan meslek gruplarından biri de itfaiyeciler. Onlar her an tetikte ve gelecek bir ihbarla hayat kurtarmaya koşuyorlar. Bayramda da alevlere müdahale eden itfaiyecilerin neler yaşadıklarını A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu anlattı.