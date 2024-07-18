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İtfaiye geldi ama tankerde su yoktu! Araca su yüklemeyi unuttular TIR alev alev yandı

İtfaiye geldi ama tankerde su yoktu! Araca su yüklemeyi unuttular TIR alev alev yandı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 18.07.2024 12:44
Kilis'te bir TIR alev alev yanıyordu itfaiye ekibi olay yerine geldi. Ancak tankere su yüklemeyi unutmuşlardı. İşte sonrasında yaşananlar…
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