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İtfaiye erinin yarasa ile mücadelesi renkli anlara sahne oldu

İtfaiye erinin yarasa ile mücadelesi renkli anlara sahne oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 18:09
Ankara itfaiyesi ekiplerinin eve giren bir yarasa ile mücadelesi renkli anlara sahne oldu.
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