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İtfaiye eri enkazdan oğlunu kurtardı

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Giriş: 03.03.2023 09:33
Deprem felaketinden saatler önceydi. Kahramanmaraş'ta görev yapan itfaiyeci 'Hacı Murat Özsığınan', 13 yaşındaki oğlunu öğrenim gördüğü yatılı okula bırakmıştı. 7,7'lik faciada o okul da yerle bir oldu. İtfaiyeci baba, oğlunu enkazdan çıkarmak için canını dişine taktı ve ilerleyen saatlerde betonların arasından bir el belirdi. O el evladına aitti. Babası oğlu 'Muhammed Emin'i, yıkılan binadan sağ kurtarmayı başardı.
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