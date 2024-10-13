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İtalyan ressamların sergisine Adıyamanlılar damga vurdu

İtalyan ressamların sergisine Adıyamanlılar damga vurdu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.10.2024 12:44
Adıyamanlılar, şehirde sergilenen İtalyan ressamların eserlerini hayranlıkla izleyerek yorumladılar. Adıyamanlı amcaların bazı ilginç yorumları, ziyaretçileri de gülümsetti.
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