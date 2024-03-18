18 Mart 2024, Pazartesi
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İtalya’da mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı
İtalya’da bir dağda 2 bin 300 metre yükseklikte mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtalya'nın Piedmont bölgesindeki Mondole Dağı'nda 2 bin 300 metre yüksekliğe tırmandıktan sonra mahsur kalan 3 kayakçı için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.
İtalya'nın Piedmont bölgesindeki Mondole Dağı'nda 2 bin 300 metre yüksekliğe tırmandıktan sonra mahsur kalan 3 kayakçı için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.
Cumartesi günü yaşanan olayda helikopterle bölgeye gelen itfaiyeye bağlı kurtarma ekibi halatlarla iniş yaptıktan sonra kayakçıların bulunduğu noktaya tırmandı. Kurtarma personeli mahsur kalan kayakçılarla birlikte halatlarla helikoptere çekildi.
Mahsur kalan kayakçıların güvenli bir şekilde kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.