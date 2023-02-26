İtalya'da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu | Aralarında bir bebek de var

İtalya'nın güneyinde içinde 100 kişinin olduğu bir göçmen teknesi battı. Yetkililer aralarında bir bebeğin de olduğu 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, korkunç görüntüler kameralara yansıdı.