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İtalya'da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu | Aralarında bir bebek de var

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2023 15:32
İtalya'nın güneyinde içinde 100 kişinin olduğu bir göçmen teknesi battı. Yetkililer aralarında bir bebeğin de olduğu 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, korkunç görüntüler kameralara yansıdı.
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