İtalya Savunma Bakanlığından BAYKAR Teknolojisine üst düzey ziyaret
İtalya Savunma Bakanlığından BAYKAR Teknolojisine üst düzey ziyaret

Giriş: 08.10.2025 00:24
İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın oyun değiştirici teknolojilerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında, Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı bir uçuş gerçekleştirdi.
