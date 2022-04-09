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İşyerinde tamir edilen telefon bomba gibi patladı

İHA
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Giriş: 09.04.2022 12:39
Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.
İşyerinde tamir edilen telefon bomba gibi patladı
İşyerinde tamir edilen telefon bomba gibi patladı
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