09 Nisan 2022, Cumartesi
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İşyerinde tamir edilen telefon bomba gibi patladı
Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.