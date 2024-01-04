04 Ocak 2024, Perşembe
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İşyeri kira artış tavanı belli oldu! Ocak ayı kira artış oranı ne kadar?
TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla işyeri kira artış oranı da netleşti. Kira artışında tavan zam oranı yüzde 56,86 olarak belirlendi. Peki, 2024 ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? A haber muhabiri Mehmet Karataş TÜGEM Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya dair bilgileri canlı yayına bağlanarak aktardılar.