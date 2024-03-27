İşveren onlar için sıraya girdi! İşte karaborsa meslekler

Bazı meslekler adeta kara borsaya düştü. Bu meslek gruplarında eleman arayan işverenlerin kimi 60, kimi 50 gün beklemek zorunda kalıyor. Peki hangi meslekte usta bulmak zor? Cevabı haberimizde...

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