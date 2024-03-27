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İşveren onlar için sıraya girdi! İşte karaborsa meslekler

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 08:55
Bazı meslekler adeta kara borsaya düştü. Bu meslek gruplarında eleman arayan işverenlerin kimi 60, kimi 50 gün beklemek zorunda kalıyor. Peki hangi meslekte usta bulmak zor? Cevabı haberimizde...
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İşveren onlar için sıraya girdi! İşte karaborsa meslekler
İşveren onlar için sıraya girdi! İşte karaborsa meslekler
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