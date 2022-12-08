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İsttelkom’un yapacağı ihale tartışma başlattı

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Giriş: 08.12.2022 14:50
İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi yine bir ihaleyle gündemde. İştirak şirketlerinden İsttelkom'un duyurduğu ihale ilanında, kendi görev tanımındaki iş için dış harcama planlanması tepki topladı. Bütçe tartışmalarına, İsttelkom'un liyakatsiz ellere geçtiği iddiları da eklendi.
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