İstinye’de AVM’de yangın paniği

Son dakika haberine göre İstanbul İstinye'de bulunan lüks bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dış cephede çıktığı belirtilen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

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