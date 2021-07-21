İstilacı "su sümbülü" tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda su yüzeyinin tamamını kapladı. Suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan istilacı su sümbülleri, sıtma hastalığı gibi hastalık yayıcı hayvanlar için bir yaşam alanı oluşturuyor.