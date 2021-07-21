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İstilacı "su sümbülü" tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

İHA
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Giriş: 21.07.2021 15:14
Güncelleme:21.07.2021 15:14
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda su yüzeyinin tamamını kapladı. Suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan istilacı su sümbülleri, sıtma hastalığı gibi hastalık yayıcı hayvanlar için bir yaşam alanı oluşturuyor.
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