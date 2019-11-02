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02.11.2019

İstiklal Caddesi'nde işçinin feci ölümü kamerada! 7 katlı apartmandan beton zemine düştü |Video

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada tamirat yapan işçinin 6. kattan düştüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerinde incelemeleri tamamlanan cenaze, Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 08.15 sıralarında Beyoğlu Galatasaray İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın 6. katına çıkan Cihan Boz (35) tamirata başladı. Bir süre sonra Boz, küçük iskelesinde dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Sert bir şekilde yere düşen işçi, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın düştüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan incelemesi tamamlanan ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Boz'un kesin ölüm nedeni buradaki incelemelerin ardından kesinleşecek.

Taksim İstiklal Caddesi’nde feci ölüm! 35 yaşındaki işçi... TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ'NDE FECİ ÖLÜM! 35 YAŞINDAKİ İŞÇİ...

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İstiklal Caddesi'nde işçinin feci ölümü kamerada
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