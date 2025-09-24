24 Eylül 2025, Çarşamba

İşten çıkarılmasına sinirlendi! Şefini kaynar suyla böyle yaktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 08:38
Kocaeli'de bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. O anları da kaydedip sosyal medyasında paylaştı.
