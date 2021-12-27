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İşten çıkarılınca şirketin yöneticilerinin telefonunu eskort sitelerinde paylaştı

DHA
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Giriş: 27.12.2021 12:20
İstanbul'da işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğrafları ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia edilen, sağlık sektöründe çalışan Havva G. (40) hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan Alper Hamza Yılmaz, eşi ve 6 yaşındaki kızının fotoğraflarının Havva G. tarafında cinsel içerikli sitelerde paylaşıldığını öne sürdü. Avukat Ümit Gürkal Egemen ise Havva G. hakkında benzer suçlardan Türkiye'de ortalama 70 farklı soruşturma yürütüldüğünü ve buna rağmen şantaj yapmaya devam ettiğini iddia etti. Avukat Egemen vatandaşlara sosyal medya hesabını gizli tutmaları konusunda tavsiyede bulunurken, şüpheli Havva G. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da öğrenildi.
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