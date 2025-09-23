23 Eylül 2025, Salı

İşten çıkarılan kadın şantiye şefini kaynar suyla yaktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yaşanan olayda, işten sebepsiz yere çıkarıldığını iddia eden bir kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. Kadın, şefle görüşme sırasında “ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur” diyerek kaynar suyu kullanırken, saldırı anını saniye saniye kaydetti. Kaynar suyla yaralanan şantiye şefi hastaneye kaldırıldı. Kadın ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
