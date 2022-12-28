28 Aralık 2022, Çarşamba
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İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme
İzmir'de 22 yaşındaki Tuğba Kul, sevgilisi Caner G. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Tuğba Kul'un çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını isteyen Caner G., olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Öte yandan yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.