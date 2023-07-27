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İstediği kirayı alamayan ev sahibi dehşet saçtı: Beyzbol sopasıyla dövdü

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Giriş: 27.07.2023 14:44
İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Ev sahibi kiracısına beyzbol sopasıyla saldırdı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam, zorba ev sahibinden şikayetçi olduğunu anlattı. İşte ev sahibinin istediği rakam....
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