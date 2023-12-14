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İşte yağış öncesi ve sonrası Alibey Barajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 13:13
Yağışların azalmasıyla beraber İstanbul barajları uzun süredir kuraklık tehlikesi altındaydı. Ekibimizden Figen Koçak ve İskender Demirel, Alibey Barajı'nın önceki haliyle bugünü karşılaştırdı. Son 14 gün içinde yağışların artmasıyla barajların su oranının hızlı bir şekilde yükseldiği görülüyor.
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