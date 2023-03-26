26 Mart 2023, Pazar
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İşte sosyal medyanın konuştuğu o tuvalet!
Florya'da bir alışveriş merkezinde Avrupa'da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından, 6 yıl önce açıldığında 1,5 lira olan VIP tuvaletin yeni ücreti 25 lira oldu. "Evdekinden daha temiz tuvalet' diyerek yola çıktıklarını ifade eden İşletmeci Sacettin Gür, yüksek ücretin kullanılan lüks ürünlerden kaynaklandığını belirtti. Alışveriş merkezi çalışanlarının da VİP tuvaleti aylık 400 lira abonelik ücreti ödeyerek kullanabildiği belirtildi. AVM'deki birçok ücretsiz tuvalete rağmen 25 lira verip burayı kullananların olması dikkat çekiyor.