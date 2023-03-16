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İşte Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2023 11:22
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Sayan sunuculuğunu yaptığı programın canlı yayınında "Olsun nazar çıkar. Ama ben her gün aşık uyanıyorum" diyerek çıkan haberlere cevap vermişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdi de 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündeme geldi. Seda Sayan Çağlar Ökten'le yeni aşk yuvalarını paylaştı.
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