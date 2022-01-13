Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Rauf Denktaş 1924 yılında dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar Cumhurbaşkanı olarak görev alan Rauf Denktaş 2012 yılında hayata gözlerini yummuştur. İşte, Rauf Denktaş'ın mücadele dolu hayatı ile ilgili tüm detaylar...

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