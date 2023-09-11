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İşte örnek daire! Adıyaman'da kalıcı konutlar hızla yükseliyor

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 14:36
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ayrıntıları Adıyaman'dan aktardı.
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