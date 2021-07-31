İşte Konya'da 7 kişinin katledildiği saldırının görüntüleri! Saldırgan eve böyle girdi

Konya’da aralarında 11 yıldır husumet olan aileler arasında tüm Türkiye’yi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evi basan 33 yaşındaki Mehmet Altun 7 kişiyi katledip evi ateş verdi. Olay üzerinden etnik kavga çıkarmak hedefinde olanlara cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geldi ve "(Olayın) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" mesajını verdi. Olayla ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşandı ve 10 kişi gözaltına alındı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Sabah gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan yaşanan olayla ilgili detayları anlattı.

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