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İşte Konya'da 7 kişinin katledildiği saldırının görüntüleri! Saldırgan eve böyle girdi

A Haber
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Giriş: 31.07.2021 16:37
Konya’da aralarında 11 yıldır husumet olan aileler arasında tüm Türkiye’yi dehşete düşüren bir olay yaşandı.  Evi basan 33 yaşındaki Mehmet Altun 7 kişiyi katledip evi ateş verdi. Olay üzerinden etnik kavga çıkarmak hedefinde olanlara cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geldi ve "(Olayın) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" mesajını verdi. Olayla ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşandı ve 10 kişi gözaltına alındı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Sabah gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan yaşanan olayla ilgili detayları anlattı.
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