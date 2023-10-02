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İşte Kayseri'de teknisyenin şehit edildiği yer

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 10:56
PKK’lı teröristler veteriner teknisyeni burada şehit etti. A Haber muhabiri Murat Onur o noktadan detayları aktardı. Onur, “Develi ilçesine çok yakın bir noktadayız. O hain iki terörist tam bizim bulunduğumuz alanda 24 yaşındaki Mikail Bozdoğan’ı aracıyla durdurdular. Tam köprünün geçişinde arabasını durdurdular ve burada Mikail Bozdoğan’ı katlettiler. Sonrasında ise kendisine ait olan o aracı alıp buradan ilk etapta Adana tarafına oradan da Ankara’ya doğru o eylemi gerçekleştirmek için yola çıktılar.” ifadelerini kullandı.
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İşte teknisyenin şehit edildiği yer
İşte teknisyenin şehit edildiği yer
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