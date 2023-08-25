İşte İBB'nin "bitti" dediği metro! Tuzla metrosunu neden kaderine terk edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yapıldığını iddia ettiği Tuzla metrosu kaderine terk edilmiş durumda. Peki İBB neden Tuzla metrosunu yapmadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı değerlendirdi.

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