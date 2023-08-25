25 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İşte İBB'nin "bitti" dediği metro! Tuzla metrosu neden kaderine terk edildi?

İşte İBB'nin "bitti" dediği metro! Tuzla metrosu neden kaderine terk edildi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2023 16:49
Güncelleme:25.08.2023 17:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yapıldığını iddia ettiği Tuzla metrosu kaderine terk edilmiş durumda. Peki İBB neden Tuzla metrosunu yapmadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suya gömülen köy gün yüzüne çıktı
Suya gömülen köy gün yüzüne çıktı
İşte İBB’nin bitti dediği metro!
İşte İBB'nin "bitti" dediği metro!
Su çekilince tarihi mezarlık ortaya çıktı
Su çekilince tarihi mezarlık ortaya çıktı
Plastik dönüşüm tesisinde yangın
Plastik dönüşüm tesisinde yangın
Canan Karatay’dan tetanoz çıkışı!
Canan Karatay’dan tetanoz çıkışı!
16 katlı rezidans böyle yıkıldı!
16 katlı rezidans böyle yıkıldı!
Kağıthane’deki çatışma kamerada
Kağıthane'deki çatışma kamerada
Rize’yi ağustos sağanağı vurdu!
Rize'yi ağustos sağanağı vurdu!
Ali Sabancı ve eşi sürat botuyla kaza yaptı
Ali Sabancı ve eşi sürat botuyla kaza yaptı
Emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? Rakam vedi
Emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? Rakam vedi
Sabancı çiftinin sağlık durumu nasıl?
Sabancı çiftinin sağlık durumu nasıl?
Ayder’de yangın söndürme seferberliği
Ayder'de yangın söndürme seferberliği
Daha Fazla Video Göster