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İşte harabeye dönen Türk köyleri

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 13:54
Yaz başından bu yana, ülkenin bir çok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan yine alevlere teslim oldu. Bu kez Dedeağaç bölgesinde çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı. Son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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