İşte harabeye dönen Türk köyleri

Yaz başından bu yana, ülkenin bir çok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan yine alevlere teslim oldu. Bu kez Dedeağaç bölgesinde çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı. Son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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