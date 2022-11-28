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İşte Gaziantep’te anne vahşetinin yaşandığı o ev! İşkenceci anne tutuklandı

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 12:18
Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına 3 gün boyunca işkence ettiği belirlenen anne tutuklandı. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin o vahşetin yaşandığı evin önünden aktardı.
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