04 Kasım 2023, Cumartesi
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İşte El Nino'nun Türkiye'ye geleceği tarih! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan kış uyarısı
Meteoroloji uzmanları, kasım ayındaTürkiye'yi etkisi altına alacak ciddi bir soğuk hava dalgasının yaklaştığına dikkat çekti. Birçok il için tarih veren uzmanlar, İstanbul içinde uyarıda bulundu.