01 Haziran 2022, Çarşamba
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İşte dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi 🐶
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Toy Fox Terrier cinsi 22 yaşındaki Pebbles, "Dünyanın en yaşlı köpeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.