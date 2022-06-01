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İşte dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi 🐶

İHA
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Giriş: 01.06.2022 09:13
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Toy Fox Terrier cinsi 22 yaşındaki Pebbles, "Dünyanın en yaşlı köpeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Rekorlar Kitabı’na girdi! Bakın kaç yaşında REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ! BAKIN KAÇ YAŞINDA

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Rekorlar Kitabı’na girdi! Bakın kaç yaşında
Rekorlar Kitabı’na girdi! Bakın kaç yaşında
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